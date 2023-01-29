МИД РФ: идеи Запада по созданию трибунала против России являются двойными стандартами

Запад действует по двойным стандартам, требуя провести незаконный трибунал над РФ, но никак не комментирует действия ВС Украины. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России после ударов Киева по больницам в Новой Каховке и Новоайдаре.

"Страны Запада вместе с Киевом устраивали истерики в связи с провокационными инсценировками "преступлений" российской армии в Буче и Ирпене, которых на самом деле не было, но упорно не замечают вопиющие варварские действия нацистского киевского режима, убивающего мирных людей из американского, британского, французского и германского оружия. Они носятся с идеями создания незаконного "трибунала" против России, но ничего не говорят о необходимости суда над украинским руководством и военными за их очевидные, по сути, каждодневные преступления", — говорится в сообщении ведомства.

В МИД отметили, что ни Украина, ни Запад не имеют никаких прав упоминать Российскую федерацию в отношении каких-либо "преступлений" и обвинений.

Заказчики, исполнители и все виновные в обстреле больниц из РСЗО Himars будут наказаны, заверили в ведомстве, назвав действия Киева военным преступлением.