Запад действует по двойным стандартам, требуя провести незаконный трибунал над РФ, но никак не комментирует действия ВС Украины. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России после ударов Киева по больницам в Новой Каховке и Новоайдаре.
"Страны Запада вместе с Киевом устраивали истерики в связи с провокационными инсценировками "преступлений" российской армии в Буче и Ирпене, которых на самом деле не было, но упорно не замечают вопиющие варварские действия нацистского киевского режима, убивающего мирных людей из американского, британского, французского и германского оружия. Они носятся с идеями создания незаконного "трибунала" против России, но ничего не говорят о необходимости суда над украинским руководством и военными за их очевидные, по сути, каждодневные преступления", — говорится в сообщении ведомства.
В МИД отметили, что ни Украина, ни Запад не имеют никаких прав упоминать Российскую федерацию в отношении каких-либо "преступлений" и обвинений.
Заказчики, исполнители и все виновные в обстреле больниц из РСЗО Himars будут наказаны, заверили в ведомстве, назвав действия Киева военным преступлением.
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