Министерство обороны РФ заявило, что Киев намеренно ударил по больнице из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в Новоайдаре в ЛНР. В МИД прокомментировали действия ВСУ, назвав их военным преступлением.
"Преднамеренный обстрел действующих гражданских медицинских учреждений и целенаправленное убийство мирных граждан являются тяжкими военными преступлениями киевского режима и его западных хозяев", — значится в заявлении ведомства.
В Министерстве также отметили, что виновные понесут наказание. Кроме того, отсутствие реакции Запада говорит о его прямом участии в конфликте, а следовательно, и причастности к совершаемым преступлениям.
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