МИД РФ назвал обстрел больниц ВС Украины военным преступлением, виновные понесут наказание

Министерство обороны РФ заявило, что Киев намеренно ударил по больнице из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в Новоайдаре в ЛНР. В МИД прокомментировали действия ВСУ, назвав их военным преступлением.

"Преднамеренный обстрел действующих гражданских медицинских учреждений и целенаправленное убийство мирных граждан являются тяжкими военными преступлениями киевского режима и его западных хозяев", — значится в заявлении ведомства.

В Министерстве также отметили, что виновные понесут наказание. Кроме того, отсутствие реакции Запада говорит о его прямом участии в конфликте, а следовательно, и причастности к совершаемым преступлениям.