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МИД РФ назвал обстрел больниц ВС Украины военным преступлением, виновные понесут наказание

Силовые структуры

Министерство обороны РФ заявило, что Киев намеренно ударил по больнице из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в Новоайдаре в ЛНР. В МИД прокомментировали действия ВСУ, назвав их военным преступлением.

МИД РФ назвал обстрел больниц ВС Украины военным преступлением, виновные понесут наказание

"Преднамеренный обстрел действующих гражданских медицинских учреждений и целенаправленное убийство мирных граждан являются тяжкими военными преступлениями киевского режима и его западных хозяев", — значится в заявлении ведомства.

В Министерстве также отметили, что виновные понесут наказание. Кроме того, отсутствие реакции Запада говорит о его прямом участии в конфликте, а следовательно, и причастности к совершаемым преступлениям.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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