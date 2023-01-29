Роман Алехин: Пригожин выигрывает всухую у Стрелкова

Военный волонтер, социальный технолог Роман Алехин прокомментировал конфликт бизнесмена Евгения Пригожина и экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина). По его словам, по целому ряду ключевых аспектов современных соцтехнологий владелец ЧВК "Вагнер" имеет преимущество.

В зоне СВО российские войска ведут бои за освобождение городов и сел. На этой почве между Пригожиным и Стрелковым образовался открытый конфликт. Агрессивной риторики в отношении предпринимателя начал придерживаться именно Гиркин. Ранее СМИ обратили внимание, что бывший военный критикует не только предпринимателя, но и первых лиц государства.

Алехин отмечает, что с точки зрения социальных технологий существует "блок управленческих поединков, в котором три группы судей оценивают участников поединка: нанимающийся на работу (начинает оценку: я бы нанялся на работу…), собственник (я бы доверил имущество…), направляющий на переговоры (я бы направил на переговоры)". В случае с Пригожиным и Стрелковым он предлагает ввести оценку с позиций медиа, а также политический аспект. Эксперт убежден, что по всем перечисленным показателям Пригожин находится впереди.

"Я бы доверил собственность Пригожину, потому что понятны правила использования собственности, а также понятно, что он будет за нее бороться. Я бы направил на переговоры скорее Пригожина, чем Стрелкова, но здесь не могу говорить на 100%, потому что Пригожин своей цели не достиг, так как считаю, что 100% достижение цели — это хотя бы вытащить Стрелкова на оффлайн-собеседование в Луганск", — пишет социальный технолог в своем тг-канале.

Что касается политической стороны вопроса, то здесь голос стоит отдать не Игорю Гиркину, убежден Алехин. Именно Пригожин имеет четкое осознание своей деятельности и демонстрирует результат на всех фронтах работы.

"Про медийку даже не буду говорить: Пригожин выиграл у Стрелкова всухую. Если брать конкретно этот поединок, то ошибка Стрелкова была в его первом ответе Пригожину. И она была в том, что он жестко не отказал, хотя имел все основания для этого, так как по российским законам ЧВК "Вагнер" пока не существует. Стрелков мог так и сказать: я готов воевать, но в подразделении, которое осуществляет свою деятельность в рамках законов РФ. Все остальное уже было доказывание чего-то, а сильный не доказывает и не оправдывается", — заключил эксперт.

Ранее пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала его аудиосообщение на вопрос журналистов, в котором бизнесмен во всех красках описал два пути Игоря Стрелкова в ЧВК.