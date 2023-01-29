Армия Украины обстреляла из HIMARS мост в Мелитопольском районе

Вооружённые силы Украины нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по автомобильному мосту через реку Молочную в Мелитопольском районе, что привело к гибели людей, заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Инцидент произошёл днём 29 января в поселке Светлодолинское.

"Удар был нанесен во время проведения ремонтных работ", — написал Рогов в своём Telegram-канале.

Ранее он сообщил, что 27 января российская армия обстреляла военные объекты ВСУ в Запорожье. Атака была произведена из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Целью стали склады с боеприпасами на территории предприятия "Запорожсталь".