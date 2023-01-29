В Германии поддержали желание Шольца поговорить с Путиным по телефону

Пользователи баварского новостного портала BR24 выразили согласие с заявлением канцлера ФРГ Олафа Шольца о желании продолжить переговоры с президентом России Владимиром Путиным в телефонном режиме.

При этом многие комментаторы полагают, что вести диалог недостаточно, а вмешиваться Германии в конфликт на Украине и вовсе не стоило.

Киев коварно втягивает НАТО в гибридную войну с Россией, Берлин не должен вмешиваться в дела других стран, заметил один из читателей.

Другой согласился с Шольцем, добавив, что Берлин должен беседовать, а не просто воевать.

Переговоры нужно продолжать, даже если Москва "непреклонна". Немцы не ведут войну против России, заключил третий комментатор.

Ранее Шольц заявил, что последний раз говорил с Путиным в декабре и желает продолжать контактировать.