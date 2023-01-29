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МК: поставки танков означают конец Украины, Зеленский назвал срок

Силовые структуры

На прошлой неделе Западные страны приняли коллективное решение о поставках танков на Украину. Теперь достигнуть цели специальной военной операции — демилитаризации, можно только сделав так, чтобы оружие некуда было поставлять. Точка невозврата пройдена, считает обозреватель "МК" Дмитрий Попов.

МК: поставки танков означают конец Украины, Зеленский назвал срок

Он отметил, что именно США склонили Европу передать свои танки украинской армии. Такими действиями они пытаются ослабить Россию, склонить к переговорам на невыгодных для неё условиях и добиться вывода российских войск с территории Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что если Украина получит танки от США в августе, то будет уже поздно. На фоне западной пропаганды скорой победы Киева заявление лидера страны показывает настоящее положение дел, а также то, что к этому времени Украины может уже и не быть, считает публицист.

Запад понимает возможности армии России и поэтому при недавнем перевесе на фронте не в пользу Киева начал оказывать давление на РФ в виде танков, заключил автор публикации.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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