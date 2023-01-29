МК: поставки танков означают конец Украины, Зеленский назвал срок

На прошлой неделе Западные страны приняли коллективное решение о поставках танков на Украину. Теперь достигнуть цели специальной военной операции — демилитаризации, можно только сделав так, чтобы оружие некуда было поставлять. Точка невозврата пройдена, считает обозреватель "МК" Дмитрий Попов.

Он отметил, что именно США склонили Европу передать свои танки украинской армии. Такими действиями они пытаются ослабить Россию, склонить к переговорам на невыгодных для неё условиях и добиться вывода российских войск с территории Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что если Украина получит танки от США в августе, то будет уже поздно. На фоне западной пропаганды скорой победы Киева заявление лидера страны показывает настоящее положение дел, а также то, что к этому времени Украины может уже и не быть, считает публицист.

Запад понимает возможности армии России и поэтому при недавнем перевесе на фронте не в пользу Киева начал оказывать давление на РФ в виде танков, заключил автор публикации.