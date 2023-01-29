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Рогов: ВС РФ взяли под контроль девять населённых пунктов на Запорожском направлении

Силовые структуры

Российские военные в результате наступательных действий в Запорожской области отбили у вооружённых сил Украины (ВСУ) девять населённых пунктов.

Рогов: ВС РФ взяли под контроль девять населённых пунктов на Запорожском направлении

Об этом заявил представитель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире программы "Вокресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1".

По словам политика, на Запорожском направлении инициатива принадлежит ВС РФ. Освобождение проходит малыми группами разведкой боем. Из девяти населённых пунктов противник выбит или они взяты под оперативный контроль.

"Это достаточно большие успехи", — заявил Рогов.

Ранее военкор Александр Сладков перечислил восемь городов, на которые Россия ведёт наступление в Донбассе.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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