Западная техника, которую Запад пообещал Украине, не будет столь эффективна, как ожидает Киев. Об этом заявил президент региональной общественной организации Татарстана "Союз танкистов" Альберт Гималетдинов.
"Говоря о тех моделях (Танков. — Прим. ред.), которые могут быть переданы Украине, стоит сказать, что в большинстве своём это техника, которая простаивала годами "в гараже". И сейчас западные страны избавляются от "старого металлолома", освобождая место для новой техники. В принципе, все это понимают", — приводит слова эксперта РИА Новости.
Он считает, что 25% поставленных танков будут неисправны, поэтому ВСУ придётся провести их ремонт.
Кроме того, например, немецкие "Леопарды" имеют слабые места. Это верхняя полусфера и плохо защищённые борта. Техника имеет большой вес, поэтому её продвижение по бездорожью может быть затруднено, отметил Гималетдинов.
"Думаю, что с учётом всех этих факторов в глобальном смысле эти танки особого значения иметь не будут. Будем бить их так же, как наши отцы били немецкие "Тигры" и "Пантеры" в годы Великой Отечественной", — подытожил собеседник издания.
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