Эксперт Альберт Гималетдинов: ВС Украины столкнутся с трудностями при использовании западных танков

Западная техника, которую Запад пообещал Украине, не будет столь эффективна, как ожидает Киев. Об этом заявил президент региональной общественной организации Татарстана "Союз танкистов" Альберт Гималетдинов.

"Говоря о тех моделях (Танков. — Прим. ред.), которые могут быть переданы Украине, стоит сказать, что в большинстве своём это техника, которая простаивала годами "в гараже". И сейчас западные страны избавляются от "старого металлолома", освобождая место для новой техники. В принципе, все это понимают", — приводит слова эксперта РИА Новости.

Он считает, что 25% поставленных танков будут неисправны, поэтому ВСУ придётся провести их ремонт.

Кроме того, например, немецкие "Леопарды" имеют слабые места. Это верхняя полусфера и плохо защищённые борта. Техника имеет большой вес, поэтому её продвижение по бездорожью может быть затруднено, отметил Гималетдинов.

"Думаю, что с учётом всех этих факторов в глобальном смысле эти танки особого значения иметь не будут. Будем бить их так же, как наши отцы били немецкие "Тигры" и "Пантеры" в годы Великой Отечественной", — подытожил собеседник издания.