Сладков: для участия в СВО на стороне РФ прибывает всё больше иностранцев

Для участия в спецоперации на стороне российских военных прибывает всё больше иностранцев. Об этом сообщил военный журналист Александр Сладков.

Репортёр, не стал называть страну, откуда они приезжают, заявив, что это "тайна". Он также добавил, что это не "специалисты-наёмники", а обычные мужчины, которые подписали контракт.

"США не всем нравятся на планете Земля, желающих умерить их амбиции немало. Будут у нас успешные мощные сдвиги — в России добровольцев ещё поприбавится, и ненавистники англосаксов поактивнее будут", — написал военкор в своём Telegram-канале.

Журналист поблагодарил иностранных добровольцев, отметив, что они приехали в непростой период, и пообещал запомнить это и рассказать внукам.