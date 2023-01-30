Геворгян: для войны с Ираном нужны 800 тысяч солдат и ресурсы, которых нет ни у кого

Для вооружённого конфликта с Ираном нужны серьёзные ресурсы, которых ни у кого нет. Об этом заявила политолог, востоковед Каринэ Геворгян, оценивая в интервью Pravda.Ru вероятность начала Третьей мировой войны со стороны Ирана.

По её словам, Израиль не признавался в том, что причастен к недавней атаке дронов на иранский военный объект. Как пояснила эксперт, власти Ирана сохраняли молчание, а потом заявили об обнаружении самодельных беспилотников. Она отметила, что нападение осуществила организация "Моджахедин-э Халк", призанная террористической в Иране и Ираке.

"А Запад очень по этому поводу шумел: "Ура, вот уже началось!". Ничего этого не было. Меня сразу насторожило, почему сами иранцы молчат относительно этих дронов. Что касается сообщений о возможном начале Третьей мировой, то при трезвом подходе к делу становится понятно, что для ведения войны с Ираном, согласно докладу Пентагона, нужны 800-тысячный наземный контингент и довольно серьёзные ресурсы, которых ни у кого нет", — отметила Геворгян.

Специалист добавила, что у Израиля отсутствует мобилизационный ресурс для вооружённых столкновений. Эксперт также подчеркнула: Иран не является отсталой страной, ведь на его территории производят хорошие беспилотники. Это государство демонстрирует неплохой уровень развития науки, заключила политолог.

Ранее американский журналист Макс Блюменталь заявил, что представители украинской власти "бурно праздновали" атаку дронов на Иран.

"Киев укреплял роль самого заядлого сторонника Третьей мировой войны", — уточнил обозреватель.