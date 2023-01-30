Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Помпео призвал искать решение по Украине, подходящее не только Киеву, но и России
Кинолог Голубев: собаки по запаху, движениям и позам понимают, что человек злится
Генерал Кристоф Гомар назвал "точкой невозврата" отправку танков Leclerc на Украину
Художник Никас Сафронов рассказал новые подробности о состоянии Николая Дроздова
Автор Bloomberg Мишра предрёк "большой конфликт" из-за безответственности Запада
В Подмосковье подростки совершили диверсию на железной дороге за деньги от неизвестных лиц
Инфекционист Тимаков заявил, что маски не защитят от "кракена"
Украинские СМИ проинформировали о взрывах, прогремевших в Очакове
Москвичка отсудила у певца Валерия Леонтьева 225 тысяч рублей из-за залитой квартиры

Геворгян: для войны с Ираном нужны 800 тысяч солдат и ресурсы, которых нет ни у кого

Силовые структуры

Для вооружённого конфликта с Ираном нужны серьёзные ресурсы, которых ни у кого нет. Об этом заявила политолог, востоковед Каринэ Геворгян, оценивая в интервью Pravda.Ru вероятность начала Третьей мировой войны со стороны Ирана.

Геворгян: для войны с Ираном нужны 800 тысяч солдат и ресурсы, которых нет ни у кого

По её словам, Израиль не признавался в том, что причастен к недавней атаке дронов на иранский военный объект. Как пояснила эксперт, власти Ирана сохраняли молчание, а потом заявили об обнаружении самодельных беспилотников. Она отметила, что нападение осуществила организация "Моджахедин-э Халк", призанная террористической в Иране и Ираке.

"А Запад очень по этому поводу шумел: "Ура, вот уже началось!". Ничего этого не было. Меня сразу насторожило, почему сами иранцы молчат относительно этих дронов. Что касается сообщений о возможном начале Третьей мировой, то при трезвом подходе к делу становится понятно, что для ведения войны с Ираном, согласно докладу Пентагона, нужны 800-тысячный наземный контингент и довольно серьёзные ресурсы, которых ни у кого нет", — отметила Геворгян.

Специалист добавила, что у Израиля отсутствует мобилизационный ресурс для вооружённых столкновений. Эксперт также подчеркнула: Иран не является отсталой страной, ведь на его территории производят хорошие беспилотники. Это государство демонстрирует неплохой уровень развития науки, заключила политолог.

Ранее американский журналист Макс Блюменталь заявил, что представители украинской власти "бурно праздновали" атаку дронов на Иран.

"Киев укреплял роль самого заядлого сторонника Третьей мировой войны", — уточнил обозреватель.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
РИА Новости: эмигранты заявили о планах по захвату власти после возвращения в Россию

Эмигранты хотят вернуться, чтобы управлять Россией.

РИА Новости: эмигранты заявили о планах по захвату власти после возвращения в Россию
Офицер Кутырь заявил, что войска ВС РФ могут нанести решающий удар по ВСУ до марта
Офицер Кутырь заявил, что войска ВС РФ могут нанести решающий удар по ВСУ до марта
TAC: план Зеленского по захвату Крыма грозит Третьей мировой войной, потому что "Путин не дурак"
Newsweek: США вмешиваются в конфликт на Украине ради одного важного ресурса
Знак зодиака 30 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Западные танки могут быть источником радиации Андрей Николаев Брат рейхсмаршала авиации Геринга пополнил Список Шиндлера Сергей Лебедев
Ходаковский заявил о сложностях ВС РФ при штурме занятых ВСУ городов
Контуженный в боях у Сватово доброволец Огурцов: "у русских мужчин в генах заложено быть воинами"
Украинские источники сообщают, что ВСУ получили приказ выходить из Артёмовска
Украинские источники сообщают, что ВСУ получили приказ выходить из Артёмовска
Последние материалы
Нутриционист Амати: завтрак вовсе не является главным блюдом дня
Эксперт Топорнин призвал спокойно относиться к признанию Джонсона о разговоре с Путиным
Артиллерия ВС РФ уничтожила на переправе бронеавтомобиль "Казак-5" ВСУ
В Сети появилось видео штурма Угледара от первого лица
Не стало первой исполнительницы Уэнздей в "Семейке Аддамс" Лизы Лоринг
Бужинский: США будут затягивать с поставками танков Киеву из-за риска потерять их в боях
Гладков проинформировал о двух раненых в результате обстрела села Безлюдовка
Артиллеристы ВС РФ уничтожили САУ 2С1 "Гвоздика" и миномёт ВСУ под Херсоном
Welt*: канцлер ФРГ Шольц вышел из себя из-за вопроса о передаче истребителей Киеву
Как Россия обижала польских панов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников