Командование ВСУ возродило тему "призрака Киева": сражались один к семи

Пиар-команда из руководства вооружённых сил Украины (ВСУ) решила возродить подзабытую летом 2022 года из-за выявления явного вброса тему о "призраке Киева". На днях в украинских СМИ появилось "интервью" с одним из "призраков" Как теперь, оказалось, он был не один, пишет "Военное обозрение".

В материале приводятся слова якобы "легендарного аса", о том, что техника своевременно была выведена из-под удара, что позволило сохранить боевой потенциал авиации.

Также выдуман новый "легендарный" бой: якобы два штурмовика ВКС пытались уничтожить основные мосты через Днепр в Киеве, один из Су-25 был поражён "призраками", второй заманил их в зону ПВО, но "асам" удалось уклониться от ракеты ЗРК "Бук". Бой переместился на сверхмалую высоту и закончился тем, что второй Су-25 разбился, слишком прижавшись к земле. При этом не приводится никаких доказательств этого боя.

"Сражались в соотношении два к шести, один к семи — в пользу противника. Вся страна, более того — весь мир знает, кто такие призраки Киева", — говорится в материале ВС ВСУ.

Напомним, масс-медиа Незалежной после начала спецоперации разогнали тему о "невероятных приключениях" украинских лётчиков-"асов", якобы десятками сбивавших российские боевые самолёты и творивших прочие "чудеса" на фронте. Эти сказочные истории сперва подхватили и западные СМИ, а затем стали искать доказательства столь "эффективной" работы авиации ВСУ. В итоге были обнаружены явные фальсификации, такие как использование кадров из компьютерных игр.