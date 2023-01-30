США экспериментировали с ВИЧ-инфекцией на военных ВСУ, заявил начальник РХБЗ Кириллов

Американские учёные проводили эксперименты с ВИЧ-инфекцией над солдатами Вооружённых сил Украины, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, с начала спецоперации на Украине в руки российских правоохранителей попали более 20 тысяч документов, касающихся деятельности американских биолабораторий. Также были опрошены очевидцы и участники американских экспериментов. основываясь на этих материалах, можно сделать вывод, что Пентагон создавал на Украине компоненты биологического оружия и испытывал их на украинцах.

Генерал отметил, что США предпочитают заниматься спорными очки зрения международного законодательства биологическими исследованиями на территориях других государств.

"Примером служат эксперименты, связанные с ВИЧ-инфекцией, которые проводились американскими специалистами на территории Украины с 2019 года", — сказал Кириллов.

Подобные опыты проводились не только над осуждёнными или наркоманами, но и над украинскими военными.

Ранее Кириллов заявил, что у Минобороны РФ есть доказательства использования бойцами ВСУ психостимуляторов и запрещённых препаратов, в том числе метадона и амфетамина.