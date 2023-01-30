Страна.ua: у Вашингтона больше нет доверия к Зеленскому

Вашингтон обратился к украинцам с просьбой доносить на членов киевского правительства в случае присвоения ими американской денежной помощи. Об этом пишет украинское издание "Страна.ua".

По словам источника, американские ревизоры напрямую просят украинцев докладывать им о недобросовестном использовании выделяемой США денежной помощи властям Киева.

В статье отмечается, что на Украину прибыли американские инспекторы. Чиновники будут разбираться, как Киев использовал выделенные деньги. Одновременно с этим на государственных сайтах США разместили просьбу к сотрудничеству, заключает издание.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы призвал объявить Владимиру Зеленскому импичмент за нарушение Конституции.