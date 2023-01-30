Вашингтон обратился к украинцам с просьбой доносить на членов киевского правительства в случае присвоения ими американской денежной помощи. Об этом пишет украинское издание "Страна.ua".
По словам источника, американские ревизоры напрямую просят украинцев докладывать им о недобросовестном использовании выделяемой США денежной помощи властям Киева.
В статье отмечается, что на Украину прибыли американские инспекторы. Чиновники будут разбираться, как Киев использовал выделенные деньги. Одновременно с этим на государственных сайтах США разместили просьбу к сотрудничеству, заключает издание.
Ранее экс-советник Леонида Кучмы призвал объявить Владимиру Зеленскому импичмент за нарушение Конституции.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Эмигранты хотят вернуться, чтобы управлять Россией.