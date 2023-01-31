Секретарь СНБО Украины Данилов: ВСУ готовятся к отражению наступления армии России

Киев готов нейтрализовать угрозу, исходящую от российской армии. Об этом заявил секретарь Совета Национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

По его словам, о подготовке Россией весеннего наступления украинские власти прекрасно осведомлены и принимают все меры для его отражения.

Данилов заявил, что в Киеве не спят, а вовсю готовятся к отражению нового масштабного наступления, которое якобы готовит российское командование. Ставка при этом делается на помощь западных спонсоров.

Намного сложнее было в начале спецоперации, так как ВСУ сражались тогда в одиночку, а сейчас за спиной украинской армии стоят союзники, отметил секретарь СНБО.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет "большого реванша", и она его начала.