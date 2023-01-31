Киев готов нейтрализовать угрозу, исходящую от российской армии. Об этом заявил секретарь Совета Национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
По его словам, о подготовке Россией весеннего наступления украинские власти прекрасно осведомлены и принимают все меры для его отражения.
Данилов заявил, что в Киеве не спят, а вовсю готовятся к отражению нового масштабного наступления, которое якобы готовит российское командование. Ставка при этом делается на помощь западных спонсоров.
Намного сложнее было в начале спецоперации, так как ВСУ сражались тогда в одиночку, а сейчас за спиной украинской армии стоят союзники, отметил секретарь СНБО.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет "большого реванша", и она его начала.
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