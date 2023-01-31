Ситуация на Артёмовском (Бахмутском) направлении очень сложная. На протяжении полугода в регионе идут ожесточённые бои. Об этом заявил замкомандира батальона "Свобода" в составе 4-й бригады Владимир Назаренко.
Он подчеркнул, что российская армия постоянно атакует, а его подразделение несёт колоссальные потери.
"Уже пять-шесть месяцев под Бахмутом сущий ад. Когда я слышу об угрозе масштабного наступления, у меня возникает вопрос: а что сейчас происходит под Бахмутом, это не масштабное наступление?" — заявил Назаренко в эфире телеканала "Рада".
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