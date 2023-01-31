Адвокат Павел Астахов и певец Джанго попали под миномётный обстрел в Донецке

Общественный деятель, адвокат Павел Астахов и российский музыкант Джанго (Алексей Поддубный. — Прим. ред.) попали под миномётный обстрел около Иверского монастыря в Донецке во время раздачи гуманитарной помощи для местных жителей.

"Ругаю про себя их за риск. Но понимаю, что иначе они не могли", — рассказал телеведущий Борис Корчевников в своём Telegram-канале.

На данный момент подробности инцидента остаются неизвестными.

"Годами он (Иверский монастырь. — Прим. ред.) стоит расстрелянный, годами в нём не прекращается молитва, годами здесь очень опасно, годами от него никак не получается отвести врага на достаточное расстояние", — написал Корчевников.