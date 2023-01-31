В Киев стягивают все самые боеспособные части украинской армии — город готовят к обороне. Об этом сообщил экс-депутат Рады Илья Кива в своём Telegram-канале со ссылкой на источник в офисе президента Украины.
По словам чиновника, киевское руководство ожидает в ближайшую неделю наступления российских войск на Харьковском направлении.
"Все понимают, что близится развязка, и армия РФ будет действовать с учётом полученного опыта, используя более смертоносное оружие", — отметил политик.
Зеленский ждёт ударов баллистических ракет, против которых бессильно ПВО, добавил он.
По словам Кивы, на Банковой сегодня царят страх, нервозность и неуверенность.
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