Кива: в Киев стягивают все боеспособные части ВСУ и готовятся к обороне

В Киев стягивают все самые боеспособные части украинской армии — город готовят к обороне. Об этом сообщил экс-депутат Рады Илья Кива в своём Telegram-канале со ссылкой на источник в офисе президента Украины.

По словам чиновника, киевское руководство ожидает в ближайшую неделю наступления российских войск на Харьковском направлении.

"Все понимают, что близится развязка, и армия РФ будет действовать с учётом полученного опыта, используя более смертоносное оружие", — отметил политик.

Зеленский ждёт ударов баллистических ракет, против которых бессильно ПВО, добавил он.

По словам Кивы, на Банковой сегодня царят страх, нервозность и неуверенность.