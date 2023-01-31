Литовкин рассказал о бьющемся в припадке Зеленском из-за отказа США поставлять F-16

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский нарушит обещание не атаковать территорию России, если получит американские истребители четвёртого поколения F-16.

Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол сказал, что Зеленский готов подписать документ с обязательством не атаковать территорию РФ в случае получения истребителей F-16.

"Он за всё время не выполнил ни одного своего обязательства — это раз. А два — Россия для них — это Крым, Донбасс, Запорожье или Херсонская область. В-третьих, важно понять, что в случае, если всё это произойдёт, в США понимают, что нападение на Россию означает полномасштабную войну", — сказал Литовкин в беседе с Общественной Службой Новостей.

Эксперт выразил уверенность в том, что США откажутся поставлять Украине боевые самолёты. Он предположил, как Зеленский будет "биться в припадке", когда узнает об этом.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США уже направили украинской армии много вооружения, потому президент Джо Байден вынужден отказать в поставке истребителей F-16.