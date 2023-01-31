Израиль создаёт ИИ для танка-робота на основе игрового опыта геймеров, заявил Кнутов

Директор музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал о том, что Израиль заплатил разработчикам одной из онлайн-игр про танки, чтобы получать данные геймеров и использовать их для обучения искусственного интеллекта, который будет управлять танком-роботом.

"Вот в чём ценность таких танковых игр? Танки созданы точной цифровой копией настоящих. Чтобы их завести, надо выполнить ряд функций, стреляют они тоже "как настоящие"… Израиль даже заплатил разработчикам одной из популярных игр, чтобы получать алгоритмы действий игроков. Это понадобилось для обучения искусственного интеллекта, который управляет танком "Кармел" (Carmel), у него даже система управления схожа с онлайн-игрой", — рассказал эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам Кнутова, сейчас проект танка "Кармел" предполагает наличие экипажа в составе двух человек, которые будут управлять боевой машиной с помощью планшетов и голосовых команд. В будущем израильские разработчики планируют сделать танк полностью автономным. По их замыслу, управлять роботом будет искусственный интеллект, который уже сейчас учится на опыте геймеров, в том числе российских, сообщил эксперт.