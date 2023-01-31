Сальдо усомнился, что танки Leopard и Abrams могут стать чудо-оружием

По мнению врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, западные танки Abrams и Leopard 2, которые должен получить Киев, вовсе не являются чудо-оружием, как это преподносят украинские власти.

"Пусть не надеются. Достаточно вспомнить, чем закончились надежды на чудо-оружие главарей Третьего рейха во время Великой Отечественной войны. Мы уже проходили "джавелины", "байрактары", "хаймерсы" и другие вундерваффе. Теперь вот обманутому украинскому населению скармливают новые сказки", — сказал Сальдо в разговоре с РИА Новости.

Политик напомнил, что в данном случае идёт противостояние отнюдь не техники, а "государственных систем и людей". А все типы западного оружия несложно победить. Сальдо отметил, что решающую роль в "танковом вопросе" могло бы сыграть их количество, а вовсе не тип.

"На ход боевых действий в какой-то мере могло бы повлиять большое количество танков, но этого не предвидится. А тип танков, поверьте, имеет самое меньшее значение", — подчеркнул Сальдо.

Врио губернатора добавил, что танки — это всего лишь танки, и неважно, американского они или немецкого производства, и бороться с ними умеют ещё со времён Первой мировой войны.