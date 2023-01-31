Наступление на Запорожье: ВС РФ продолжают взламывать оборону ВСУ

На Запорожском направлении российские войска продолжают взламывать оборону националистов.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

СВО замедлилась и идёт по канонам военной науки, опорные пункты боевиков ВСУ долго обрабатываются артиллеристами, миномётами и авиацией, а потом уже вступают в бой штурмовики армии РФ.

Бандеровцы перебрасывают резервы и пытаются контратаковать на отдельных участках, но несут потери и отступают.

Ранее сообщалось, что разведчики 58-й бригады спецназначения уничтожили группу украинских боевиков.