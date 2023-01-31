На Запорожском направлении российские войска продолжают взламывать оборону националистов.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
СВО замедлилась и идёт по канонам военной науки, опорные пункты боевиков ВСУ долго обрабатываются артиллеристами, миномётами и авиацией, а потом уже вступают в бой штурмовики армии РФ.
Бандеровцы перебрасывают резервы и пытаются контратаковать на отдельных участках, но несут потери и отступают.
Ранее сообщалось, что разведчики 58-й бригады спецназначения уничтожили группу украинских боевиков.
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Массовый отток военных из армии Польши говорит о кризисе в войсках.