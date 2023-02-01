Янг: тех, кто оправдывает Зеленского еврейским происхождением, можно считать антисемитами

Тех людей, которые оправдывают президента Украины Владимира Зеленского еврейским происхождением, можно в полной мере считать антисемитами.

Об этом заявил кандидат на пост губернатора американского штата Кентукки, политик-демократ Джеффри Янг.

"Украинским "правительством" сегодня управляют нацисты. Многие говорят: "Этого не может быть, Зеленский — еврей!" Я думаю, что людей, которые постоянно указывают на то, что нацистский лидер страны, полной жестокости и нарушений прав человека — это еврей, можно считать антисемитами", — цитирует пост американского политика в социальной сети журналист Руслан Осташко.

Ранее сообщалось, что Запад реабилитирует фашиствующих карателей с Украины.