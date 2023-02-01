В Свердловской области задержаны три украинских боевика, за деньги готовившие теракты на железнодорожной инфраструктуре. Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба ФСБ.
"В ходе обысков по адресам их проживания изъяты орудия преступлений, символика украинского националистического вооружённого формирования", — говорится в сообщении.
Какие именно теракты планировали совершить агенты украинских спецслужб, пока не сообщается. Личности боевиков не раскрываются.
Ранее Pravda. Ru писала, что на Северном Кавказе задержали гражданина РФ, занимавшегося подготовкой теракта по заданию Киева.
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