Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в Донбассе, уничтожая противника по всей линии фронта. Ряд Telegram-каналов сообщил об очередном успехе русской армии.
Вооружённые силы Российской Федерации в боях за Артёмовск (Бахмут) ликвидировали неонациста ВСУ Юрия Рудия и члена полка "Азов"* Сергея Завадского.
Ранее сообщалось, что под Соледаром ВС РФ уничтожен националист ВСУ Валерий Пальчик.
* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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Эмигранты хотят вернуться, чтобы управлять Россией.