В Артёмовске ВС РФ уничтожены неонацисты ВСУ Юрий Рудий и Сергей Завадской

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в Донбассе, уничтожая противника по всей линии фронта. Ряд Telegram-каналов сообщил об очередном успехе русской армии.

Неонацисты ВСУ Рудий и Завадской

Вооружённые силы Российской Федерации в боях за Артёмовск (Бахмут) ликвидировали неонациста ВСУ Юрия Рудия и члена полка "Азов"* Сергея Завадского.

Ранее сообщалось, что под Соледаром ВС РФ уничтожен националист ВСУ Валерий Пальчик.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.