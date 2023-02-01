Бывший депутат Рады Кива не верит в обыски у олигарха Коломойского

Шоу для не очень умных людей продолжается. Так отреагировал бывший депутат Верховной рады Илья Кива на сообщения об обыске в доме у украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом экс-парламентарий написал в своём Telegram-канале.

Кива выразил уверенность, что фотографии, где показан обыск в доме олигарха, это фейк. По словам экс-депутата, Коломойский таким образом решил развлечься. А шумиха вокруг его задержания создана им самим "от скуки".

Кива также напомнил, что Коломойский на Украине является неприкасаемым. Олигарх, по мнению экс-парламентария, является главным спонсором режима Зеленского. И обыскивать его никто не стал бы.