Боевики ВСУ применяют облитые химическим веществом дроны-камикадзе

Боевики украинской армии придумали ловушку для российских солдат: они обливают свои беспилотники химическим веществом, которое наносит серьёзные ожоги в случае попадания на кожу. Перед запуском дронов-камикадзе и в случае его возвращения обратно солдаты ВСУ надевают плотные рукавицы.

Военнослужащие одного из подразделений ВС РФ сбили подобный аппарат. Затем солдат взял голыми руками беспилотник, в результате чего получил химический ожог, сообщает "Военное обозрение".

Ранее военные корреспонденты Telegram-канала "Старше Эдды" подтвердили использование химического оружия со стороны ВСУ.

"Украинские бойцы занимаются подготовкой небольших беспилотных летательных аппаратов, которые предназначены для сброса очень интересных самодельных боеприпасов, которые с большой долей вероятностью снаряжены химическим оружием", — отметили военкоры.