Российские военные будут жечь танки НАТО, которые Запад передаст Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
На брифинге он отметил, что тяжёлой техники Североатлантического альянса пока нет в местах боевых действий. По его словам, энтузиастов, уничтожающих оборудование Запада, вскоре станет ещё больше, ведь российские бизнесмены и руководители регионов предлагают ввести вознаграждения за ликвидированные танки НАТО.
"Танки будут жечь, конечно", — подчеркнул Песков.
Он одобрил поощрительные меры для бойцов РФ, предложенные некоторыми предпринимателями, а также губернатором Забайкальского края Александром Осиповым.
Ранее одна из российских компаний пообещала выплатить вознаграждение за поражение тяжёлой бронетехники Вооружённых сил Украины (ВСУ). За первую уничтоженную машину российские солдаты получат 5 миллионов рублей, за каждую последующую — по 500 тысяч рублей.
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