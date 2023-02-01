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Песков: танки НАТО будут жечь на Украине, энтузиастов станет больше из-за вознаграждений

Силовые структуры

Российские военные будут жечь танки НАТО, которые Запад передаст Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков: танки НАТО будут жечь на Украине, энтузиастов станет больше из-за вознаграждений

На брифинге он отметил, что тяжёлой техники Североатлантического альянса пока нет в местах боевых действий. По его словам, энтузиастов, уничтожающих оборудование Запада, вскоре станет ещё больше, ведь российские бизнесмены и руководители регионов предлагают ввести вознаграждения за ликвидированные танки НАТО.

"Танки будут жечь, конечно", — подчеркнул Песков.

Он одобрил поощрительные меры для бойцов РФ, предложенные некоторыми предпринимателями, а также губернатором Забайкальского края Александром Осиповым.

Ранее одна из российских компаний пообещала выплатить вознаграждение за поражение тяжёлой бронетехники Вооружённых сил Украины (ВСУ). За первую уничтоженную машину российские солдаты получат 5 миллионов рублей, за каждую последующую — по 500 тысяч рублей.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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