Советник главы МВД Украины Геращенко предложил взять у Запада 400 тыс. дронов-камикадзе вместо танков Abrams

Дроны-камикадзе для ВСУ будут более эффективны, чем танки Abrams. Такого мнения придерживается советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Нам дают 31 танк Abrams стоимостью 400 миллионов долларов. За такую цену можно произвести 400 тысяч дронов-камикадзе. Каждый из дронов может понести килограмм взрывчатки", — пишет советник в своем Telegram-канале.

Тяжёлые дроны, летающие в ночное время суток, показывают хорошие результаты в ликвидации техники. Необходимо обучить пилотов, чтобы на расстоянии нескольких километров можно было уничтожать её. Поэтому лучше потратить 10-30 тыс. долларов США на один БПЛА, чем поставлять другое дорогостоящее вооружение, считает Геращенко.