Арестович о запрете Байдена поставлять самолёты на Украину: также было с HIMARS, БМП и танками

Алексей Арестович объяснил, что значит отказ Джозефа Байдена снабжать ВСУ военной авиацией.

Украинский военный аналитик успокоил тех, кто расстроился по поводу категоричного слова "нет", прозвучавшего из уст президента США в ответ на вопрос о поставках Украине самолётов F-16.

Арестович напомнил, что запрет каогда-то был и на поставки ВСУ Stinger, Javelin, артиллерии, HIMARS, БМП и танков.

"Рано или поздно оно превращается в "да", — объяснил бывший помощник офиса Владимира Зеленского.

Он уверен, что ВСУ будут защищать украинское небо на самолётах иностранного производства.