Алексей Арестович объяснил, что значит отказ Джозефа Байдена снабжать ВСУ военной авиацией.
Украинский военный аналитик успокоил тех, кто расстроился по поводу категоричного слова "нет", прозвучавшего из уст президента США в ответ на вопрос о поставках Украине самолётов F-16.
Арестович напомнил, что запрет каогда-то был и на поставки ВСУ Stinger, Javelin, артиллерии, HIMARS, БМП и танков.
"Рано или поздно оно превращается в "да", — объяснил бывший помощник офиса Владимира Зеленского.
Он уверен, что ВСУ будут защищать украинское небо на самолётах иностранного производства.
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