Коротченко: для проведения СВО наступившая распутица не имеет большого значения

По словам военного эксперта Игоря Коротченко, на оперативное планирование и собственно ведение боевых действий наступившая на Украине распутица мало влияет.

Эксперт подчеркнул, что погодные условия не влияют на ход спецоперации так, как взвешенное планирование, боеспособность армии и наличие необходимой военной техники и оружия.

"Я не склонен связывать сроки либо проведение операций с распутицей. Это лишь частичный фактор. Главное — наличие боеспособных группировок войск и возможность грамотного оперативного планирования. Плюс вооружения и военная техника. Вот главные факторы. Природный фактор влияет, но не основополагающий", — сказал Коротченко в беседе с URA.RU.

До этого комбриг "Пятнашки" Ахра Авидзба также говорил, что меняющие погодные условия в зоне СВО играют на руку российским военным, и едва ли могут стать причиной приостановки боевых действий.