Минобороны: ВС РФ уничтожили 10 десантников и две моторные лодки ВСУ на Херсонском направлении

Российские военные уничтожили в районе озера Круглик на Херсонском направлении до 10 десантников вооружённых сил Украины (ВСУ) и две моторные лодки. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

В ведомстве также добавили, что в районах населённых пунктов Гавриловка и Антоновка Херсонской области в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены самоходная гаубица "Гвоздика" и три склада боеприпасов украинских войск.

На Купянском направлении артиллерией нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, рассказал официальный представитель МО РФ.