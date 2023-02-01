Российские военные уничтожили в районе озера Круглик на Херсонском направлении до 10 десантников вооружённых сил Украины (ВСУ) и две моторные лодки. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.
В ведомстве также добавили, что в районах населённых пунктов Гавриловка и Антоновка Херсонской области в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены самоходная гаубица "Гвоздика" и три склада боеприпасов украинских войск.
На Купянском направлении артиллерией нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, рассказал официальный представитель МО РФ.
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