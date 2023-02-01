"Транснефть" подтвердила попытку обстрела нефтеперекачивающей станции нефтепровода "Дружба". Об этом 1 февраля рассказал представитель компании Игорь Демин. По его словам, нефтепровод работает штатно, пострадавших нет.
В компании рассказали, что выпущенный боеприпас упал в поле рядом с нефтеперекачивающей станцией в Новозыбковском районе Брянской области.
Напомним, ранее стало известно, что со стороны Украины был обстрелян один из объектов нефтепровода "Дружба". Снаряд был выпущен из тактического ракетного комплекса "Точка-У".
Ранее Рravda.Ru писала, что Вооружённые силы Украины атаковали из ракетного комплекса "Точка-У" нефтепровод "Дружба" в Брянской области.
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