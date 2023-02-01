Армия России уничтожила цеха по производству боеприпасов для ВСУ в Сумской области

Вооружённые силы РФ уничтожили цеха предприятия в украинском населённом пункте Шостке (Сумская область), где производились боеприпасы для артиллерии ВСУ, сообщили в Минобороны России.

Ранее оборонное ведомство информировало, что за минувшие сутки российская армия заняла более выгодные позиции на донецком направлении, уничтожив около 100 украинских бойцов, а также семь единиц техники и склад боеприпасов.