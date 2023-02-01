Министр обороны Украины Резников может перейти в министерство юстиции

Министр обороны Украины Алексей Резников может возглавить министерство юстиции. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на высокопоставленные источники в Офисе президента.

"По словам собеседников, это и желание самого министра, и его оппонентов во власти. Однако, насколько скорым может быть такое решение, собеседники не сообщили", — пишут СМИ.

Напомним, что вопрос перехода Резникова на другую должность обсуждался ещё летом. Однако, тогда решение так и не было принято.

Как пишут СМИ, кандидатура на пост главы военного ведомства пока не согласована.

Ранее Рravda.Ru писала, что украинский министр обороны Резников сообщил о тяжёлой ситуации на востоке Украины.