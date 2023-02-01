Министр обороны Украины Алексей Резников может возглавить министерство юстиции. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на высокопоставленные источники в Офисе президента.
"По словам собеседников, это и желание самого министра, и его оппонентов во власти. Однако, насколько скорым может быть такое решение, собеседники не сообщили", — пишут СМИ.
Напомним, что вопрос перехода Резникова на другую должность обсуждался ещё летом. Однако, тогда решение так и не было принято.
Как пишут СМИ, кандидатура на пост главы военного ведомства пока не согласована.
Ранее Рravda.Ru писала, что украинский министр обороны Резников сообщил о тяжёлой ситуации на востоке Украины.
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