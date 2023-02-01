Офицер ВС РФ "Курган" рассказал об используемых ВСУ минах и ловушках в Донбассе

Военные инструкторы НАТО на протяжении восьми лет обучали боевиков украинской армии подрывным работам. Об этом завил офицер ВС РФ с позывным Курган.

По его словам, солдаты ВСУ закладывают на территории Донбасса мины и устраивают ловушки для российских военнослужащих и местных жителей. Наиболее популярными являются противопехотные снаряды ОЗМ-72, также их называют "лягушка" или "ведьма". Именно ими украинские войска заминировали Луганскую теплоэлектростанцию. Во время срабатывания "лягушка" подлетает на метр, затем происходит взрыв, ударная волна которого состоит из двух тысяч стальных шариков.

Более того, боевики ВСУ довольно часто устанавливают ловушки на брошенной технике и телах погибших солдат. Также мины могут быть в банках с консервами и сгущённым молоком.

"Довольно часто устанавливают противотанковые мины на большую глубину, чтобы подрыв техники происходил не сразу, а через некоторое время, когда машины раскатают колею", — рассказал российский офицер в интервью "Российской газете".

Иногда украинцы устанавливают противотанковую и противопехотную мины на один объект, в результате сначала взрывается одна, а потом — вторая, отметил Курган.