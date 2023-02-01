Руководителю подразделения Минобороны Украины предъявлено обвинение в подлоге

Руководитель подразделения Минобороны Украины заключил фиктивные контракты на сумму почти в один миллион долларов. Об этом сообщает СБУ. Как уточнили в ведомстве, чиновнику военного ведомства уже предъявлено обвинение.

По версии следствия, руководитель подразделения Минобороны Украины чьё имя не называется, занимался взаимодействием с иностранными компаниями, осуществляющими ремонт авиационных двигателей. Он заключил фиктивный договор с иностранной компанией о проведении осмотра и оценки технического состояния ранее отремонтированных двигателей и главных редукторов к авиационной технике. За услуги чиновник перевел на счёт организации более 36 миллионов гривен (975 тысяч долларов) государственных средств.

Ранее Рravda.Ru писала, что массовые обыски и задержания на Украине выполнены по указанию Зеленского.