По приказу Владимира Зеленского на Украине в рамках открытых производств проходят десятки обысков и арестов. Информацию о том, что делается это именно по указанию украинского президента, подтвердил глава СБУ Василий Малюк.
"Мы выполняем задачу, поставленную Владимиром Зеленским, и синхронно наносим глобальный удар по внутреннему врагу. И яркое свидетельство этому – массовые обыски, вручение подозрений и задержание злоумышленников разного калибра", - заявил Малюк.
По его словам, это только первый этап масштабной чистки в высших эшелонах власти.
"И мы не планируем останавливаться", - приводит ведомство слова Василия Малюка.
Ранее Рravda.Ru писала, что министр обороны Украины Резников может перейти в министерство юстиции.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военкоры "Русской Весны" опубликовали трагические кадры последнего боя российских военных против американских наёмников на Харьковском направлении.