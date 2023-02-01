Глава СБУ Малюк: Массовые обыски и задержания на Украине выполнены по указанию Зеленского

По приказу Владимира Зеленского на Украине в рамках открытых производств проходят десятки обысков и арестов. Информацию о том, что делается это именно по указанию украинского президента, подтвердил глава СБУ Василий Малюк.

"Мы выполняем задачу, поставленную Владимиром Зеленским, и синхронно наносим глобальный удар по внутреннему врагу. И яркое свидетельство этому – массовые обыски, вручение подозрений и задержание злоумышленников разного калибра", - заявил Малюк.

По его словам, это только первый этап масштабной чистки в высших эшелонах власти.

"И мы не планируем останавливаться", - приводит ведомство слова Василия Малюка.

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