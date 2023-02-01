На Украине начали мобилизовывать ограниченно годных резервистов

Ограниченно пригодных к службе украинцев могут мобилизовать. Об этом рассказал начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач. По его словам, полностью годные к военной службе резервисты уже закончились.

Минобороны страны призывает в армию всё больше гражданских лиц, не имеющих опыта военной службы. Массовые вручения повесток происходят в общественных местах и на улицах. Полиции дано право доставлять любого человека в военкомат, а местные администрации выдают нужные справки вместе с повестками. При этом наказание за уклонение от службы ужесточили.

Ранее Рravda.Ru писала, что из-за огромных потерь ВСУ Киев будет пытаться мобилизовать украинцев, сбежавших в Грузию.