Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в городе для депутатов появятся отдельные секретные бомбоубежища, где есть и электроэнергия, и интернет. Его слова 1 февраля приводит местное издание "НикНовости".
"Такие места мы сможем оборудовать в четырех районах Николаева, чтобы было удобнее депутатам находиться в секретных убежищах", — заявил Сенкевич.
Сумма строительства не уточняется. При этом ранее Сенкевич заявил, что в бюджете нет денег на продукты и генераторы.
Ранее Рravda.Ru писала, что на ремонт бомбоубежищ в Нижнем Новгороде потратят более 15 миллионов рублей.
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