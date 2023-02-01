Для депутатов Николаева построят отдельные бомбоубежища, где есть электроэнергия и интернет

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в городе для депутатов появятся отдельные секретные бомбоубежища, где есть и электроэнергия, и интернет. Его слова 1 февраля приводит местное издание "НикНовости".

"Такие места мы сможем оборудовать в четырех районах Николаева, чтобы было удобнее депутатам находиться в секретных убежищах", — заявил Сенкевич.

Сумма строительства не уточняется. При этом ранее Сенкевич заявил, что в бюджете нет денег на продукты и генераторы.

Ранее Рravda.Ru писала, что на ремонт бомбоубежищ в Нижнем Новгороде потратят более 15 миллионов рублей.