Опубликован план нападения ВСУ на Донбасс и Крым накануне СВО

Хакерская группа Beregini опубликовала документы о подготовке киевским режимом наступления на Донбасс и Крым. По замыслу авторов плана, нападение должно было начаться накануне спецоперации России. Об этом неоднократно говорил Владимир Путин.

По замыслу авторов, все крупные города Донбасса должны были быть сначала окружены, а потом зачищены. Проще говоря, все население в них было бы уничтожено. Для Крыма готовился похожий сценарий. Всех жителей полуострова записали в предатели и планировали уничтожить, отмечают Beregini.

Уточним, что план носил название "Замысел наступательной операции оперативно-тактической группы "Север"".

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