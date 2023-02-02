Подоляка: "На Украине заговорили о мобилизации условно-пригодных к войне мужиков"

Ограниченно пригодных к службе граждан могут мобилизовать в ВСУ.

Об этом накануне заявил глава управления персонала штаба украинского командования Сухопутных войск Роман Горбач.

Он отметил, что тех мужчин, которые ограниченно пригодны к службе в военное время, могут мобилизовать, правда, якобы служба их будет проходить не в боевых частях, а в частях обеспечения.

"В виду катастрофической нехватки личного состава в рядах ВСУ (потери, плюс нежелание умирать за режим Зеленского) на Украине заговорили о мобилизации условно-пригодных к войне мужиков", — прокомментировал ситуацию военный обозреватель Юрий Подоляка.

Ранее сообщалось, что украинские солдаты, прошедшие подготовку в Британии, сдались после 20 минут первого боя.