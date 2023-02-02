Запад активно обсуждает возможные поставки истребителей F-16 киевскому режиму. Эксперты The Guardian оценили последствия этого решения для России.
По их мнению, возможности самолётов сильно переоценены. F-15 был передан на вооружение американских ВВС в 1976 году, а F-16 — в 1978. Для сравнения, российский МиГ-29 на 10 лет современнее.
Для американских истребителей на Украине просто нет инфраструктуры. Они требуют длинных взлётно-посадочных полос. Аэродромы, способные их принимать, уничтожены. А строительство новых и затратно, и не пройдет незамеченным для России.
Но главное, как отмечают эксперты, это сложность американской машины. На обучение украинских лётчиков могут уйти многие месяцы.
Ранее Pravda.Ru писала, что Турция не получила от США ни истребители, ни деньги за них.
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Ночью 31 января российская армия нанесла ракетный удар по объектам неприятеля в городе Очаков Николаевской области. Именно в этом населённом пункте должна была появиться военно-морская база НАТО на Украине.