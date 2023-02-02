В Крыму задержан участник "Крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана"*

Сотрудники ФСБ России задержали в Крыму участника террористической организации "Крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана"*. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По информации ФСБ, боевик был активным участником незаконного вооружённого формирования.

"При этом, имея реальную возможность добровольно выйти из состава НВФ, подозреваемый не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым, продолжив свою преступную деятельность по участию в батальоне", — сообщили в ведомстве", — сообщили в ведомстве.

В отношении задержанного заведено уголовное дело по статье 208 УК РФ. Боевику грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее Pravda.Ru писала, что на Северном Кавказе задержали гражданина РФ, занимавшегося подготовкой теракта по заданию Киева.

* "Крымско-татарский добровольческий батальона им. Номана Челебиджихана" — террористическая организация, запрещенная в РФ.