Череватый: войскам ВС России не удастся выйти на границы Донецкой и Луганской областей до марта 2023 года

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сомневается в том, что у войск ВС России получится выйти на границы Луганской и Донецкой областей до марта 2023 года.

Российская армия якобы планирует достичь определённых успехов в зоне проведения спецоперации к 24 февраля — дате начала СВО, заявляет Череватый. Кроме того, приводится некий приказ Владимира Путина, согласно которому Россия хочет выполнить данный захват, пишет "Страна.ua".

"Они любят разные даты, а потому нельзя исключать, что они попытаются это сделать. Но чем и как они будут это делать?", — сказал Череватый на брифинге.

Также он отметил, что якобы все лучшие воинские части ВС РФ уже разбиты ВСУ, поэтому у него есть сомнения, что они смогут осуществить свои планы.