Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский сообщил, что военнослужащие российских войск смогли перерезать пути снабжения украинской армии в районе Угледара.

"В Угледаре перебиты несколько основных трасс, по которым ведётся подвоз боеприпасов, живой силы противника. Наши ребята атакуют", — сказал он в эфире Первого канала.