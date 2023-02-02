Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский сообщил, что военнослужащие российских войск смогли перерезать пути снабжения украинской армии в районе Угледара.
"В Угледаре перебиты несколько основных трасс, по которым ведётся подвоз боеприпасов, живой силы противника. Наши ребята атакуют", — сказал он в эфире Первого канала.
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