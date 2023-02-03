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Арестович рассказал о спасительной стратегии для Украины

Силовые структуры

Алексей Арестович заявил, что военный конфликт помог Украине начать борьбу с коррупцией. Он также рассказал, что поможет Украине выстоять.

Арестович рассказал о спасительной стратегии для Украины

Украинский военный аналитик считает, что годовалое противостояние с Россией запустило процесс разлома коррупционной вертикали на Украине.

Арестович отметил, что гибнуть Украина не собирается. Он рассказал о спасительной стратегии для разных периодов.

"Для того чтобы не погибнуть завтра — нужно вести манёвренную оборону, нанося противнику максимальный урон", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своëм микроблоге.

В ближайшие полгода Арестович советует готовиться отражать наступление и разрабатывать план контрнаступления.

Для выживания на длительный срок, по мнению аналитика, нужно приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам и иметь план развития на три десчтилетия вперëд.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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