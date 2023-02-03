Арестович рассказал о спасительной стратегии для Украины

Алексей Арестович заявил, что военный конфликт помог Украине начать борьбу с коррупцией. Он также рассказал, что поможет Украине выстоять.

Украинский военный аналитик считает, что годовалое противостояние с Россией запустило процесс разлома коррупционной вертикали на Украине.

Арестович отметил, что гибнуть Украина не собирается. Он рассказал о спасительной стратегии для разных периодов.

"Для того чтобы не погибнуть завтра — нужно вести манёвренную оборону, нанося противнику максимальный урон", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своëм микроблоге.

В ближайшие полгода Арестович советует готовиться отражать наступление и разрабатывать план контрнаступления.

Для выживания на длительный срок, по мнению аналитика, нужно приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам и иметь план развития на три десчтилетия вперëд.