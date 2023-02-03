Кадыров: спецназ "Ахмат" закрепился в районе Весёлого, отбив важный опорный пункт

Спецназ "Ахмат" и бойцы второй бригады второго армейского корпуса развивают наступление в зоне спецоперации, следует из заявления главы Чечни Рамзана Кадырова.

По его словам, военные Вооруженных сил РФ, которые базируются рядом с населённым пунктом Весёлое, находятся в более выгодном положении, чем украинские боевики.

"После серии эффективных атак на противника им удалось зафиксироваться в районе Весёлого, отбив стратегически важный опорный пункт", — подчеркнул Кадыров.

Он также добавил, что спецназ "Ахмат" продолжит продвижение. Как пояснил руководитель Чечни, военнослужащие получили много трофеев после установления контроля над опорным пунктом Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Кроме того, Кадыров выразил уверенность в том, что российские бойцы одержат победу над националистами.