Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Шурыгин: на Яворовский полигон прилетела большая группа американских и немецких инструкторов
Демограф Алла Иванова связала спад рождаемости в РФ с взрослением женщин, родившихся в 1990-х
Глава Курганской области предложил Сербии войти в состав России
ISW: войска ВС РФ интенсифицировали атаки в районе Кременной и могут выйти к Северску
США смогут поставить Киеву высокоточные бомбы GLSDB только через 9 месяцев
Подоляка: решение Киева создать восемь новых "элитных бригад" — разумное, но одноразовое
Терапевт Доржиев: у россиян повальный атеросклероз из-за майонеза и колбасы
Глава Чечни Кадыров заявил, что бойцы "Ахмата" ВС РФ выбили ВСУ из опорного пункта под Северском
Суд обязал "Уралвагонзавод" выплатить 45 млн рублей долга

Кадыров: спецназ "Ахмат" закрепился в районе Весёлого, отбив важный опорный пункт

Силовые структуры

Спецназ "Ахмат" и бойцы второй бригады второго армейского корпуса развивают наступление в зоне спецоперации, следует из заявления главы Чечни Рамзана Кадырова.

Кадыров: спецназ "Ахмат" закрепился в районе Весёлого, отбив важный опорный пункт

По его словам, военные Вооруженных сил РФ, которые базируются рядом с населённым пунктом Весёлое, находятся в более выгодном положении, чем украинские боевики.

"После серии эффективных атак на противника им удалось зафиксироваться в районе Весёлого, отбив стратегически важный опорный пункт", — подчеркнул Кадыров.

Он также добавил, что спецназ "Ахмат" продолжит продвижение. Как пояснил руководитель Чечни, военнослужащие получили много трофеев после установления контроля над опорным пунктом Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Кроме того, Кадыров выразил уверенность в том, что российские бойцы одержат победу над националистами.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
WarGonzo: войска ВС РФ обратили в бегство боевиков ВСУ под Кременной

Русские войска обратили боевиков ВСУ в бегство.

WarGonzo: войска ВС РФ обратили в бегство боевиков ВСУ под Кременной
Лаврову, Небензе и Конашенкову выписали повестки в суд по делу "Протестного МГУ"
Лаврову, Небензе и Конашенкову выписали повестки в суд по делу "Протестного МГУ"
Американцы пошутили над танками с символикой ЛГБТ на Украине
NYT: причинами краха ЧВК "Моцарт" стали пьянство, коррупция и киевские стриптиз-клубы
Знак зодиака 3 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Грабить без стеснения: попытки выжать больше денег из проекта "Украина" вышли на новый уровень Ольга Лебедева Ещё недавно харакири было неотъемлемой частью японской жизни Сергей Лебедев
Politico: Шольц переживает, что НАТО не вступится за Германию в случае конфликта с РФ
РИА Новости: над человечеством нависла угроза в виде инфекции, вызванной микозом
NZZ: глава ЦРУ предлагал Киеву передать России часть территорий в обмен на мир
NZZ: глава ЦРУ предлагал Киеву передать России часть территорий в обмен на мир
Последние материалы
ФОМ: 53% россиян испытывают тревогу
Руденко: военную технику ВСУ поражают уже на улицах Артёмовска
Умер звезда советского фильма "Не горюй!" Джемал Гаганидзе
РИА Новости: армия РФ ударила по расположению ВСУ в Очакове, уничтожив 25 боевиков
Гастроэнтеролог дала советы, как обнаружить рак желудка на ранней стадии
Курцхаар: превосходный охотник, компаньон и участник детских игр
Захарова: Западная Европа идёт ко дну с привязанной к ногам Украиной
Налоговая закрыла бизнес Анны Asti в России из-за украинского паспорта
Российские военные ликвидировали в зоне СВО главного ядерного инспектора Украины Есипенко
Гела Месхи посвятил Екатерине Климовой странное послание
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников