"Гроза Иванов" не разразилась: обученные на Западе всушники сдались ВС РФ уже через 20 минут боя

Прошедшие обучение в Британии украинские солдаты сдались в плен после двадцати минут боя под Святогорском.

Курс молодого бойца на военно-учебной базе Warcop ничем не помог в реальном сражении, сообщает "Ньюс-Рамблер".

Срочника ВСУ Артёма Коваленко призвали в армию 22 июня 2022 года и через Польшу прямо направили на обучение в Соединённое Королевство.

Курс включал в себя стрельбу, оказание первой помощи, штурм окопов, городов, зданий и военное право — считается, что за три недели из украинцев сделали спецов-штурмовиков, "сам-себе-медиков" и знатоков конвенций на поле боя. "Из вас сделают умелых и лютых бойцов, грозу Иванов!" — обещали им перед отправкой.

После возвращения он снова попал в учебный центр, а потом патрулировал село в Волынской области. В конечном итоге бойцов перебросили в Святогорск, который находится рядом со Славянском. Результат известен.

Всем противникам России уже хочется вернуться домой

Военный эксперт Виктор Литовкин считает, что в Британии молодых бойцов, по сути, ничему не научили, а умирать за интересы Запада и НАТО желающих осталось не очень много.

Оказавшись под пулями и снарядами, солдаты и офицеры ВСУ переходят на сторону России. К тому же военно-учебная база Warcop если чему и учит, то исключительно "политической подкованности" (в нужную сторону).

Русские же, от мобилизованных до кадровых военных-контрактников, от добровольцев до народной милиции сражаются до последнего. "Страшнее умной русской атаки я не видел", — ранее делился военный инструктор их "отставных военных" США.

Авторы отмечают, что британцы и американцы "не учат сражаться до последнего вздоха, что присуще только русским".

Эксперты отмечают, что даже немцы во время Великой Отечественной "так не воевали". Всем противникам России хочется вернуться домой, так далеко (чтобы жертвовать собой) их идейность не простирается, а наемникам и подавно этого не понять.

Тем не менее Великобритания снова собирается принять около 10 тысяч украинских военных для обучения. Причем скоро их будет в четыре раза больше. На базе Warcop основной упор делается на освоение боевой техники западного образца "хотя бы на уровне операторов".

Сами натовцы тоже учатся на ходу, получая неоценимый опыт от ВСУ как на тактическом, так и на оперативно-стратегическом уровне — по большому счету, каждая сторона обкатывает новое и старое оружие, тактику, стратегию, обнаруживает свои (и чужие) "дыры" в подготовке вооружений и армий.

Запад пытается научиться опосредованной драке чужими руками и информационной картинкой, а обучение ВСУ дает боевой опыт без битвы с ВС РФ, заключает издание.