Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Киеве собрались "наказывать" проживающих в Крыму россиян в случае захвата полуострова
Новый альбом Славы Марлоу набрал 18 миллионов прослушиваний за месяц
Боевики ВСУ прячут системы ПВО в Херсоне из-за дронов-камикадзе ВС РФ "Ланцет"
Молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова пожаловалась на грязь и бездомных в Турции
Шурыгин: на Яворовский полигон прилетела большая группа американских и немецких инструкторов
Демограф Алла Иванова связала спад рождаемости в РФ с взрослением женщин, родившихся в 1990-х
Глава Курганской области предложил Сербии войти в состав России
Кадыров: спецназ "Ахмат" закрепился в районе Весёлого, отбив важный опорный пункт
ISW: войска ВС РФ интенсифицировали атаки в районе Кременной и могут выйти к Северску

"Гроза Иванов" не разразилась: обученные на Западе всушники сдались ВС РФ уже через 20 минут боя

Силовые структуры

Прошедшие обучение в Британии украинские солдаты сдались в плен после двадцати минут боя под Святогорском.

"Гроза Иванов" не разразилась: обученные на Западе всушники сдались ВС РФ уже через 20 минут боя

Курс молодого бойца на военно-учебной базе Warcop ничем не помог в реальном сражении, сообщает "Ньюс-Рамблер".

Срочника ВСУ Артёма Коваленко призвали в армию 22 июня 2022 года и через Польшу прямо направили на обучение в Соединённое Королевство.

Курс включал в себя стрельбу, оказание первой помощи, штурм окопов, городов, зданий и военное право — считается, что за три недели из украинцев сделали спецов-штурмовиков, "сам-себе-медиков" и знатоков конвенций на поле боя.

"Из вас сделают умелых и лютых бойцов, грозу Иванов!" — обещали им перед отправкой.

После возвращения он снова попал в учебный центр, а потом патрулировал село в Волынской области. В конечном итоге бойцов перебросили в Святогорск, который находится рядом со Славянском. Результат известен.

Всем противникам России уже хочется вернуться домой

Военный эксперт Виктор Литовкин считает, что в Британии молодых бойцов, по сути, ничему не научили, а умирать за интересы Запада и НАТО желающих осталось не очень много.

Оказавшись под пулями и снарядами, солдаты и офицеры ВСУ переходят на сторону России. К тому же военно-учебная база Warcop если чему и учит, то исключительно "политической подкованности" (в нужную сторону).

Русские же, от мобилизованных до кадровых военных-контрактников, от добровольцев до народной милиции сражаются до последнего. "Страшнее умной русской атаки я не видел", — ранее делился военный инструктор их "отставных военных" США.

Авторы отмечают, что британцы и американцы "не учат сражаться до последнего вздоха, что присуще только русским".

Эксперты отмечают, что даже немцы во время Великой Отечественной "так не воевали". Всем противникам России хочется вернуться домой, так далеко (чтобы жертвовать собой) их идейность не простирается, а наемникам и подавно этого не понять.

Тем не менее Великобритания снова собирается принять около 10 тысяч украинских военных для обучения. Причем скоро их будет в четыре раза больше. На базе Warcop основной упор делается на освоение боевой техники западного образца "хотя бы на уровне операторов".

Сами натовцы тоже учатся на ходу, получая неоценимый опыт от ВСУ как на тактическом, так и на оперативно-стратегическом уровне — по большому счету, каждая сторона обкатывает новое и старое оружие, тактику, стратегию, обнаруживает свои (и чужие) "дыры" в подготовке вооружений и армий.

Запад пытается научиться опосредованной драке чужими руками и информационной картинкой, а обучение ВСУ дает боевой опыт без битвы с ВС РФ, заключает издание.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
WarGonzo: войска ВС РФ обратили в бегство боевиков ВСУ под Кременной

Русские войска обратили боевиков ВСУ в бегство.

WarGonzo: войска ВС РФ обратили в бегство боевиков ВСУ под Кременной
Лаврову, Небензе и Конашенкову выписали повестки в суд по делу "Протестного МГУ"
Лаврову, Небензе и Конашенкову выписали повестки в суд по делу "Протестного МГУ"
Американцы пошутили над танками с символикой ЛГБТ на Украине
NYT: причинами краха ЧВК "Моцарт" стали пьянство, коррупция и киевские стриптиз-клубы
Знак зодиака 3 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Грабить без стеснения: попытки выжать больше денег из проекта "Украина" вышли на новый уровень Ольга Лебедева Ещё недавно харакири было неотъемлемой частью японской жизни Сергей Лебедев
Politico: Шольц переживает, что НАТО не вступится за Германию в случае конфликта с РФ
РИА Новости: над человечеством нависла угроза в виде инфекции, вызванной микозом
NZZ: глава ЦРУ предлагал Киеву передать России часть территорий в обмен на мир
NZZ: глава ЦРУ предлагал Киеву передать России часть территорий в обмен на мир
Последние материалы
ФОМ: 53% россиян испытывают тревогу
Руденко: военную технику ВСУ поражают уже на улицах Артёмовска
Умер звезда советского фильма "Не горюй!" Джемал Гаганидзе
РИА Новости: армия РФ ударила по расположению ВСУ в Очакове, уничтожив 25 боевиков
Гастроэнтеролог дала советы, как обнаружить рак желудка на ранней стадии
Курцхаар: превосходный охотник, компаньон и участник детских игр
Захарова: Западная Европа идёт ко дну с привязанной к ногам Украиной
Налоговая закрыла бизнес Анны Asti в России из-за украинского паспорта
Российские военные ликвидировали в зоне СВО главного ядерного инспектора Украины Есипенко
Гела Месхи посвятил Екатерине Климовой странное послание
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников