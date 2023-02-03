Михайлов назвал боеприпасы GLSDB уязвимой целью для российских систем ПВО

Заявления о том, что Украине могут поставить самонаводящиеся бомбы GLSDB, являются частью большого геополитического плана. США намерены узнать реакцию России на поставки подобного вооружения, однако сейчас передавать дальнобойные боеприпасы не планируют. Об этом заявил военный политолог, руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с Pravda.Ru. Пентагон обещает направить в Киев всё необходимое оружие исключительно на словах, считает эксперт.

"Финал военной кампании уже очевиден Западу", — подчеркнул Михайлов.

Однако в случае появления на Украине дальнобойных боеприпасов GLSDB для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS российская армия столкнётся с некоторыми проблемами, полагает эксперт. Несмотря на это, на вооружении России есть зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2", "Бук-М2, "Бук-М3", которые эффективно противостоят американским системам.

"Уже на заключительном этапе своего полёта GLSDB будут сбиваться даже с большей вероятностью, чем обычные снаряды HIMARS, так как планирующиеся авиабомбы гораздо медленнее. Это, конечно, очередной перегруз нашей системы ПВО, но это не те ракеты, которые могут действительно переломить ход ситуации на Украине", — сделал вывод собеседник Pravda.Ru.