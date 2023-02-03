Песков объяснил, почему спецоперация на Украине до сих пор продолжается

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская армия ещё не до конца защитила Донбасс, поэтому специальная военная операция продолжается.

"Собственно, мы должны защитить людей, которые там живут. Пока эта цель не достигнута полностью. Это ещё предстоит сделать. Крым, как и Донбасс, — регион Российской Федерации, поэтому и безопасность Крыма обеспечена надёжно", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Песков опроверг сообщения СМИ о том, что директор ЦРУ Уильям Бернс якобы предлагал России 20% территории Украины за подписание мирного договора.